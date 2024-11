Gli avversari. Zanetti prende la mira: "Il Verona ci proverà»

Assente per squalifica Rocha Livramento, Zanetti recupera sulla destra Tchatchoua. Probabile formazione del Verona che si disegna secondo il classico 4-2-3-1. Davanti a Montipò, oltre al terzino belga-camerunese, ci saranno Magnani, Coppola e Bradaric. A centrocampo Duda e Belahyane in mediana, con Suslov, Kastanov (occhio al ristabilito Harroui) e Lazovic alle spalle di Tengstedt.

Mister Paolo Zanetti ha presentato così la gara con i viola. "La Fiorentina è una squadra forte, costruita benissimo, che avendo una rosa molto completa ha potuto schierare in Conference League diversi giocatori non titolari in campionato. È una squadra che ha trovato una sua identità dopo un avvio complicato e ha capito come vincere. Per noi sarà una partita di grande sacrificio".

Sulla formazione da opporre ai viola. "Ho ancora alcuni dubbi. In questo momento ho una ‘squadra tipo’ in mente che per motivi di infortuni, squalifiche o soste nazionali ho potuto osservare raramente in campo. In poche occasioni finora ho avuto questa squadra a disposizione. Penso comunque che la continuità debba essere del sistema di gioco, adattata in base ai giocatori e al tipo di partita".

Ale. La.