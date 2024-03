Gli impegni della squadra. Domenica l’Atalanta. Uno sforzo e la sosta

L’ultimo sforzo prima della sosta del campionato per gli impegni della Nazionale porta dritta la Fiorentina a Bergamo, per una sfida all’Atalanta che aprirà un trittico decisivo tra le due squadre e che comprenderà anche la Coppa Italia. Ma per quel doppio appuntamento lì (3 e 24 aprile) ancora c’è tempo. Oggi gli occhi della squadra di Italiano sono posati su una partita che può dire molto sulla corsa a un piazzamento europeo.

Il percorso è più o meno analogo. Atalanta sesta a 47 punti, Fiorentina ottava a 43. In quelle quattro lunghezze di distanza ci sono i peccati della squadra viola nelle ultime giornate. Basti pensare ai due punti sfumati al 95’ contro la Roma e a diversi altri mezzi passi falsi evitabili. Ma la sfida c’è, è viva. Anche perché i nerazzurri di Gasperini un po’ di verve rispetto a qualche settimana fa sembrano averla persa. Pure loro sono finiti nel tritacarne di un calendario che ha proposto soltanto scontri diretti. E così la vittoria manca da un mese (17 febbraio contro il Sassuolo), poi due pareggi (Milan e Juventus) e due sconfitte (Inter e Bologna).

Così l’Atalanta fa un po’ meno paura, anche se la Fiorentina ha imparato in questa stagione a dover temere soprattutto se stessa. I numeri dicono che i valori in campo sono simili, seppur i nerazzurri abbiano a referto dieci reti in più dei viola (pari i gol subiti, 32). Entrambe arrivano dall’impegno europeo, conterà soprattutto la brillantezza fisica, con Italiano abituato a ruotare i suoi uomini. Gasperini invece tende spesso ad affidarsi di più alle certezze.

