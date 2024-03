Gli undici di Coppa. Quarta torna al centro. Davanti ancora Nzola

La buona notizia è che, salvo i lungodegenti Kouame e Christensen, per la sfida di ritorno contro il Maccabi Haifa Vincenzo Italiano potrà avere la rosa pressoché al completo. La squalifica di Milenkovic (questa sera in tribuna al pari del tecnico, che sarà sostituito in panchina dal suo storico vice Niccolini) non fa più di tanto paura visto che per la gara contro la formazione israeliana l’allenatore ritroverà un Martinez Quarta tirato a lucido che dopo le noie provocategli dalle coliche - e conseguente ricovero in ospedale - è pronto a tornare titolare a quasi un mese di distanza dall’ultima volta. Per il resto l’undici di partenza contro Pierrot e soci (ko nell’ultima gara di campionato e scivolati a -5 dalla vetta) vedrà svariate conferme, miste ad alcuni cambi, rispetto alla squadra che ha affrontato domenica la Roma: davanti a Terracciano, la linea difensiva dovrebbe variare per metà rispetto al match contro i giallorossi con - oltre a quello del "Chino" - anche l’impiego di Faraoni che è pronto a rilevare Kayode sulla fascia destra.

Verso la maglia da titolare, invece, sia Ranieri che soprattutto Biraghi, il quale in caso di impiego dall’inizio disputerebbe la nona gara di fila da titolare. In mediana, nel classico 4-2-3-1 pronto a trasformarsi in 4-1-4-1 in fase di possesso, dovrebbero poi figurare Mandragora e Bonaventura (che sarà invece out domenica a Bergamo) mentre sulla trequarti ai lati di Beltran dovrebbero agire Ikoné e Sottil. Probabile seconda chance di fila europea, infine, per Nzola in attacco. E Gonzalez ed Arthur? Le due stelle viola ieri si sono allenate in gruppo senza problemi ma non possono ancora garantire un minutaggio elevato: è probabile dunque che sia l’argentino che l’ex Juve torneranno titolari domenica contro l’Atalanta, in una gara che molto dovrà dire sul destino della Fiorentina in campionato.

Andrea Giannattasio