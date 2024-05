Gli undici leoni di Atene. Beltran out, Jack in avanti. Nel mezzo c’è Mandragora

Ci ha pensato sia ieri che per tutta la scorsa notte, Vincenzo Italiano. E alla fine il tecnico sembra aver trovato la quadra di quello che, fin dagli scorsi giorni, era stato il grande dilemma dell’undici di partenza anti-Olympiakos. Sarà probabilmente una mediana un po’ più rocciosa quella che l’allenatore schiererà dall’inizio contro la squadra greca, un tandem che oltre a prevedere la presenza dal 1’ di Arthur (impossibile, in questo momento, prescindere dalla qualità del brasiliano) dovrebbe comportare l’impiego anche di Mandragora, l’uomo che dopo il gol divorato nella finale di Conference di un anno fa contro il West Ham va a caccia del riscatto personale.

Nel gioco ad incastri della formazione viola a farne le spese dovrebbe essere non Bonaventura (che anche in virtù del gol della settimana scorsa a Cagliari viaggia verso la riconferma ma sulla trequarti) bensì Beltran: l’argentino, l’uomo che col rigore trasformato a centimetri dai supplementari a Bruges ha regalato la finale alla Fiorentina, non sta attraversando un momento di forma esaltante ed è per questo che Italiano sta pensando di lasciarlo dall’inizio in panchina. Per il resto lo schieramento che proverà a riportare a Firenze un torneo internazionale a 63 anni di distanza dall’ultima volta pare essere già stato definito: davanti a Terracciano, la linea a quattro sarà composta da Dodo e Biraghi sulle fasce con Milenkovic e Quarta (nettamente avanti a Ranieri) nella zona centrale mentre sulla trequarti, alle spalle di Belotti, agiranno Gonzalez e Kouame ai lati del già citato Jack.

Andrea Giannattasio