Gonzalez, che botta!. Nico out per 45 giorni. Supercoppa a rischio

"A seguito dell’infortunio occorso nella gara di Conference League con il Ferencvaros, Nico Gonzalez ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane". Queste le parole usate dalla Fiorentina nel report medico pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri. Una brutta tegola dunque per i viola che perderanno il loro calciatore più importante per circa un mese e mezzo (tempi variabili, in base a come andrà il percorso di recupero del giocatore). A questo punto, con ogni probabilità l’attaccante argentino dovrà saltare anche la spedizione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, che sarà nella seconda metà di gennaio. Calendario alla mano, sono almeno sette (considerando tutte le competizioni) le partite che il classe 1998 dovrà saltare a causa di questo infortunio muscolare. Nove gol e 2 assist per Nico Gonzalez in questa stagione, nelle 19 presenze collezionate fin qui.

L’argentino è nettamente il calciatore gigliato che ha inciso di più, paragonabile soltanto all’altro "trascinatore" della squadra, ovvero Jack Bonaventura. All’interno del Viola Park la Fiorentina dispone di macchinari estremamente moderni, che accompagneranno Nico Gonzalez nel suo percorso di recupero, con la speranza di accorciare leggermente i tempi necessari per il suo ritorno in campo ma al tempo stesso senza forzare troppo, per evitare ulteriori problemi. Nel frattempo, Mister Italiano e tutto il gruppo dovranno cercare di metabolizzare questo colpo ed evitare che ci possa essere un contraccolpo psicologico, provando in qualche modo a sopperire all’assenza del numero 10. Nelle prossime partite dovranno arrivare dei segnali positivi da Ikoné, sulla carta il giocatore che troverà più spazio, in assenza di Nico.

Alessandro Guetta