Fiorentina, tegola Gudmundsson: frattura a carico del passaggio sacro-coccige

Firenze, 18 febbraio 2025 - Continua a grandinare sulla stagione di Albert Gudmundsson. L'infortunio rimediato domenica scorsa contro il Como poco dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, si è rivelato più grave del previsto. In serata la Fiorentina ha diramato un report medico che non lascia troppo spazio all'ottimismo. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni". Al momento impossibile quantificare i tempi di recupero, anche se servirà almeno un mese al trequartista islandese per recuperare da un infortunio non particolarmente comune. Gudmundsson è uscito dal campo toccandosi vistosamente la schiena. Oggi gli esami hanno rivelato la natura del problema. Contestualmente la Fiorentina ha comunicato anche un altro infortunio, quello di Andrea Colpani. "Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale". La Fiorentina perde dunque pezzi in vista della delicata trasferta di domenica a Verona, dove mancherà sicuramente l'islandese, ma a questo punto mancherà anche Colpani.