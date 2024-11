Hamrin 90, un documentario e un Pegaso per ricordare il grande campione svedese

Firenze, 15 novembre 2024 – Appuntamento sabato 16 novembre alle 10.30, nella sala Beghi a Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze, con la proiezione del documentario di 35 minuti dal titolo “Kurt Hamrin, l’Uccellino dalle piume viola”. A realizzarlo sono stati, in occasione dei 90 anni dalla nascita del grande campione svedese (scomparso nel febbraio scorso), Massimo Cervelli e Marco Vichi, ideatori del canale Youtube “Nuvole di Calcio”. L’evento è organizzato con la collaborazione del Q2-Comune di Firenze e in questa occasione il Governatore della Toscana Eugenio Giani consegnerà il “Pegaso per lo Sport” (alla memoria) alla famiglia Hamrin.

Con 208 reti su 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe) Hamrin è il miglior marcatore della storia della Fiorentina e fino all’avvento di Batistuta era anche il miglior goleador viola in Serie A. Proprio Batigol con i suoi 152 gol lo ha sorpassato di una rete.

Atleta straordinario, capace di vestire la maglia della nazionale svedese nell’hockey su ghiaccio e nel calcio (diventando vicecampione del mondo nel 1958, proprio in Svezia) da ragazzino Hamrin ha un modello di classe come l’inglese Stanley Matthews. Hamrin scrive pagine memorabili in maglia viola, vincendo la Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e sfiorando lo scudetto. Passato al Milan vince lì lo scudetto insieme alla Coppa dei Campioni e a un’altra Coppa delle Coppe.

Il titolo scelto da Cervelli e Vichi gioca sul soprannome affibbiato ad Hamrin, “Uccellino”, dalla geniale intuizione di Beppe Pegolotti, grande giornalista della «Nazione», come ricordava il bomber svedese: “Scrisse che il mio modo di correre ricordava quello di un uccellino che vola”.