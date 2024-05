I calcoli del campionato. Da Verona fino a Bergamo. L’altra... Europa in 15 punti

Quindici punti ancora da conquistare. O comunque da spartire. Sì, la strada per l’Europa da percorrere sul binario della classifica di campionato è ancora piuttosto larga. Magari non comodissima (e questo la Fiorentina lo sa bene), ma il margine per chiudere l’annata con un piazzamento che – coppa a parte – valga di nuovo l’Europa, è un margine apprezzabile.

Anche perché, calendario alla mano, gli avversari della squadra di Italiano sono in maggioranza avversari possibili. E quindi alla portata. Il rischio maggiore, sia chiaro, è nella sfida che la Fiorentina dovrà recuperare sul campo dell’Atalanta. Poi, potrebbe non essere esattamente una passeggiata il match (ma al Franchi) con il Napoli, ovvero uno scontro diretto per la posizione Conference 2024/202. Per il resto, la Fiorentina sarà chiamata a rispondere presente (e quindi vincere) in tre partite assolutamente alla portata: Verona, Monza e Cagliari.

La prima, appunto, va in scena domenica pomeriggio (ore 15) a casa dei gialloblù. Certo, il Verona naviga in pessime acque e proprio dalla sfida con la Fiorentina potrebbe ottenere punti pesanti in chiave salvezza. Di sicuro, però sul piano della qualità e delle individualità, il valore dei viola è molto diverso (e più alto) rispetto a quello dei gialloblù.

Sì, anche nel caso, assolutamente probabile, che come è stato contro Salernitana e Sassuolo, Italiano mandi in campo la Fiorentina 2, ovvero senza i big, ma con in campo i vari Parisi, Faraoni (ex che i viola dovrebbero riscattare proprio dal Verona), Kouame.