I giocatori scelti per Europa e Serie A. Lista Uefa, fuori Castrovilli. Nell’elenco solo due cambi

Nessuna sorpresa. Il mancato arrivo di ulteriori rinforzi dal mercato ha tolto dall’impaccio Vincenzo Italiano per quanto riguarda la lista dei calciatori da utilizzare in Serie A e in Coppa Italia. Niente tagli. Ci sono tutti, compreso Gaetano Castrovilli. Se l’allenatore deciderà di convocarlo, potrà farlo senza problemi.

Discorso diverso per quanto riguarda la lista Uefa. Tre erano i cambi possibili, il tecnico ne ha effettuati soltanto due: fuori Brekalo e Mina, dentro Faraoni e Belotti. Per far posto a Castrovilli sarebbe dovuto uscire qualcun altro. L’ex 10 viola dunque non potrà giocare la Conference League. A livello puramente tecnico: fra i formati nel club restano Ranieri e Sottil. Mentre la lista B comprende Comuzzo, Kayode, Martinelli e Vannucchi. Ma può essere ampliata con i giovani del vivaio in qualsiasi momento.

Alessandro Latini