I greci dal cuore viola. Da Batigol alla finale: "Il sogno di una vita»

Se c’è qualcuno che sta aspettando più di altri la finale di Conference tra Olympiakos e Fiorentina è senz’altro il ‘Viola Club Grecia’. Padroni di casa, a caccia di un’emozione irripetibile. Lontani dalla Fiorentina, la loro fede è incrollabile. Circa 650 gli iscritti. Diversi ad Atene, altri sparsi qua e là, isole comprese. Logico constatare che all’Agia Sophia saranno in tanti, tutti quelli che sono riusciti a trovare il biglietto.

Giannis Pavlou è il fondatore del Viola Club ellenico: "Sto cercando di farlo crescere il più possibile e sicuramente questa è l’occasione giusta per farlo. Siamo tutti in fermento per questa finale. Parlo spesso con tanti iscritti, abbiamo diverse idee per espanderci ancora di più".

Il club non è di certo fra i più piccoli in Europa...

"Ci ritroviamo spesso insieme, guardiamo le partite di campionato e quelle europee. Non ci perdiamo un match. Con chi non riesce a raggiungerci commentiamo le partite tramite i social".

Giannis si è innamorato della Fiorentina diversi anni fa. Come spesso è accaduto è stato un colpo di fulmine. La ‘visione’ del Re Leone in campo...

"Dobbiamo risalire alla fine degli anni ‘90 quando vidi per la prima volta Batistuta. Segnava tanto, gol strepitosi. Ho negli occhi quello al Barcellona, oppure quelli a Manchester United e Arsenal. In Italia faceva gol a chiunque comprese le grandi come Milan e Inter. Ero un bambino che giocava a calcio, sognavo di essere come lui".

Il presente racconta altro. Di una Fiorentina che lotta per vincere un trofeo internazionale.

"Saremo allo stadio, sono emozionato e allo stesso tempo mi sento un po’ strano perché giochiamo contro l’Olympiakos. E’ una squadra che ha tradizione, pericolosa in finale per la Fiorentina, anche se alla fine spero che a trionfare siano i viola. Dopo l’anno scorso, questo deve essere l’anno e il posto giusto per vincere la coppa".

Insomma una doppia emozione...

"Sarà una serata fantastica, la coppa sarà assegnata nel mio paese e spero che sia il ricordo più bello della mia vita legato alla Fiorentina".

Alessandro Latini