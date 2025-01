I nomi più caldi in agenda. Suggestione Luiz Henrique. Ma le parti sono più vicine. E ora tocca a Folorunsho

La Fiorentina fa sul serio e non molla Luiz Henrique. Il gioiello del Botafogo non era una suggestione, ma un obiettivo concreto del club viola. Così come il Botafogo si conferma osso duro e non intenzionato a ’svendere’ il miglior giocatore dell’ultima Copa Libertadores. La trattativa è in corso e pare più una partita a scacchi, con rifiuti bianconeri e rilancio viola. Nel mezzo, l’oceano. Ma non la distanza tra le due parti che piano piano, pur rimanendo importante, si assottiglia. Dopo una prima offerta di 18 milioni, la dirigenza viola ha alzato il tiro, arrivando a quota 20 più bonus facilmente raggiungibili. Distante, si pensava, da quanto chiedeva il club dell’omonimo quartiere di Rio de Janeiro, ma che secondo il portale specializzato brasiliano, Globo.com, sarebbe invece stata accettata dal Botafogo, insieme ad altre arrivate da Francia (Lione) e Inghilterra (2 pretendenti). In altre parole adesso la parola sarebbe passata – sempre secondo il sito – al giocatore e al suo entourage. Toccherà a loro quindi scegliere la destinazione più gradita e non è escluso che tra queste ci possa proprio essere la Fiorentina, nonostante gli intrecci che legherebbero il Botafogo e il Lione. Il club viola non lascia trapelare ’emozioni’ rispetto alla trattativa, anche per non dare vantaggio alle avversarie. Ma il brasiliano piace e anche parecchio.

Decisamente più staccata l’ipotesi Lorenzo Insigne. Nessuno mette in discussione il valore del giocatore (cercato con insistenza da Monza e soprattutto Como), ma la Fiorentina da sempre preferirebbe fare operazioni in prospettiva, soprattutto con giocatori giovani e Luiz Henrique rientra proprio in questo identikit.

Sul fonte Folorunsho, oggi potrebbe essere il giorno buono per vederlo al Viola Park per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.