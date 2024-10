I numeri della squadra. Un solo ko in 13 partite. Sette risultati utili di fila

Continua il periodo positivo per la Fiorentina e per i suoi tifosi, che domenica sera hanno esultato per la quinta vittoria consecutiva in gare ufficiali della squadra viola, fatto che non si verificava da oltre un anno e mezzo, esattamente dal 5 aprile 2023, quando i gigliati sconfissero in Coppa Italia la Cremonese dopo aver battuto, nell’ordine, Inter, Lecce e Cremonese in campionato e Sivasspor in Conference League. Per la squadra di Palladino si tratta del settimo risultato utile consecutivo in un inizio di stagione in cui la Fiorentina ha perso una sola gara delle 13 disputate. Da evidenziare anche la rilevante striscia di 14 risultati utili consecutivi al “Franchi”, dove la Fiorentina, dopo la sconfitta subita col Milan lo scorso 30 marzo, ha inanellato una serie di 9 successi e 5 pareggi, segnando una media di almeno due reti a partita.

r.v