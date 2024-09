I numeri di maglia dei nuovi arrivati. Gudmundsson, l’onere della 10. A Bove la 4, Gosens mette la 21

E alla fine anche la prestigiosa casacca numero 10 ha cambiato padrone nel corso di quest’estate, movimentata dal punto di vista degli arrivi e delle partenze. Non che ci fossero grandi dubbi a riguardo, ma il nuovo 10 viola sarà Albert Gudmundsson (sulla maglia semplicemente ‘Albert’). L’attesa dell’islandese è stata premiata e la partenza di Nico Gonzalez in direzione Juventus ha fatto il resto. L’icononico numero va dunque sulle spalle del calciatore di maggior talento della Fiorentina, che i tifosi potranno godersi al 100% dopo la sosta, già dalla trasferta di Bergamo in programma alla ripresa del campionato.

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha comunicato anche gli altri numeri di maglia che mancavano ancora all’appello. Edoardo Bove ha preso il 4 che era di Nikola Milenkovic, mentre Robin Gosens ha scelto il 21. Anche Danilo Cataldi ha trovato libero il ‘suo’ 32 e Yacine Adli ha deciso di portare sulle spalle il 29. Matias Moreno (che è dovuto tornare in Argentina per questioni di visto) ha preso la casacca numero 22.

Curiosità anche per quanto riguarda un esubero della Fiorentina, che probabilmente nei prossimi giorni si accaserà altrove, in club dove il mercato è ancora aperto. Abdelhamid Sabiri è stato infatti inserito nella lista dei 25 utilizzabili per il campionato di Serie A e per questo inizio di stagione ha preso il numero 27.

