I protagonisti. Biraghi se la gode: "Siamo in discoteca. E adesso balliamo»

A fine partita il primo a parlare a Christian Kouame, con quella parlata quasi fiorentina che trasmette simpatia. "Siamo andati tutti sotto il settore ospiti, certo. Abbiamo preso tre punti in una gara non semplice perché il Monza gioca bene, ma alla fine siamo andati a salutare i tifosi visto che sono venuti fin qui per sostenerci". Il discorso Champions resta lì, più vivo che mai. "Per ora ci siamo, contenti di esserci. Giocheremo partita dopo partita, poi si vedrà. Intanto andiamo a casa contenti a festeggiare il Natale, ci siamo fatti un bel regalo".

Poi spazio a capitan Biraghi. "Mi aspettavo e speravo una prestazione così per passare bene questi giorni in famiglia. Volevamo prenderci questo quarto posto per noi, la società e i tifosi". Posizione in campionato che può essere conservata fino in fondo? "Siamo in discoteca e quindi balliamo. Se continuiamo così possiamo farcela. Non mi piace parlare prima del tempo, dobbiamo stare ai ritmi di chi vuole arrivare in Champions. Sicuramente stiamo facendo un bel lavoro, poi a fine campionato vedremo". Infine il cambio modulo. "In alcuni momenti ci fa comodo, Mina di testa le prende tutte".

Ale.La.