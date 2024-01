I protagonisti. Lopez e Mandragora. Doppia felicità:: "Dedicato ai tifosi»

Alla fine si è trasformato nell’eroe della serata realizzando il rigore decisivo che ha portato la Fiorentina in semifinale (3 e 24 aprile), dove la squadra viola affronterà la vincente di Milan-Atalanta in programma stasera. Maxime Lopez si gode finalmente una serata da protagonista. Battaglia complicata in mezzo al campo. Il centrocampista viola parte da qui. "Abbiamo giocato contro una bella squadra, che sta facendo bene, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo accorciato bene. Poi i rigori si tirano così, alla fine abbiamo vinto e sono contento".

La scelta dell’ultimo penalty da calciare è stata di Italiano. "Era tanto tempo che non calciavo un rigore, il mister mi ha chiesto di andare da ultimo e l’ho fatto, c’era da far gol e così è stato. Ora sono molto contento per la squadra e ringrazio i tifosi, che sono venuti anche col freddo".

Ha parlato anche Rolando Mandragora. "Siamo contenti per il lavoro che facciamo e per la nostra gente, che anche stavolta ha riempito lo stadio. Le vittorie che arrivano così sono le più belle proprio perché sofferte. Io sono a disposizione, siamo 25 ragazzi stupendi e lavoriamo per giocare tutti dall’inizio. Ci vogliamo bene e proprio per questo siamo un grande gruppo".

