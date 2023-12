I protagonisti. Ranieri scatenato:: "Gioia immensa». E presto sarà papà

Il match winner non sta nella pelle, anche perché dopo essere corso sotto la Fiesole si è messo il pallone sotto la maglia: tra poche settimane la compagna Camilla lo renderà padre. Queste le parole di Luca Ranieri al termine della gara. "Una gioia immensa, è il primo gol che faccio qui in casa, ne ho fatti altri tre ma tutti in trasferta. Aver vinto 1-0 è ancora più bello. Sto bene, sono felice di stare qua: abbiamo un gruppo fantastico e dobbiamo continuare così. Avere 33 punti in classifica a questo punto è tanta roba".

Gli fa eco Nikola Milenkovic. "Abbiamo avuto pazienza, sono tre punti fondamentali. Sapevamo che sarebbe stata una partita fisica contro il Torino ma ci siamo preparati bene e abbiamo ottenuto una bellissima vittoria. Per noi difensori è fondamentale non subire gol. Aumenta la fiducia nostra e di tutta la squadra. E’ cambiato l’atteggiamento di tutti: ora siamo più efficaci. Prima eravamo tanto belli ma non prendevamo tutti i punti in palio". Milenkovic parla anche di classifica e obiettivi. "Godiamoci questa meravigliosa posizione".

Alessandro Latini