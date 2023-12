I sorrisi di Italiano. "Squadra e pubblico: insieme si può tutto»

Se contro il Monza c’era la voglia di vincere per trascorrere un Natale sereno, adesso la Fiorentina vuole battere il Torino per chiudere al meglio un 2023 da record. Il messaggio di Vincenzo Italiano è fin troppo chiaro. "I ragazzi li ho ritrovati bene, siamo tornati a lavorare e li ho visti riposati e rilassati. Abbiamo ricaricato le pile per affrontare quest’ultima battaglia del 2023. Il lavoro è stato buono e sono stati recuperati tanti giocatori, penso che ci siamo preparati al meglio per affrontare quest’altro avversario tosto. Le partite ormai sono tutte difficili, cercheremo di dare battaglia". Più che altro è una promessa, anche per mantenere una classifica assolutamente bella. "Vogliamo continuare ad alimentarla, a sognarla e a galleggiare in quelle zone di vertice. Il nostro obiettivo è chiaro: far bene gara dopo gara. Continuiamo a lavorare e spingere: nel momento in cui le cose stanno girando per il verso giusto non bisogna mollare".

Un occhio al Toro, l’altro ai suoi ragazzi. "Tante squadre si preparano bene e il Torino è una di queste. Ha un grande allenatore e giocatori forti. Sta facendo un ottimo campionato: per noi è un altro test difficile. Recuperiamo Bonaventura e Quarta, per il resto siamo tutti e ne sono molto contento. Abbiamo recuperato anche tanti acciaccati che stanno alzando la condizione e stanno meglio". Infine l’appello ai tifosi, anche se in oltre 30mila hanno già acquistato il biglietto. "Spero nella solita cornice di pubblico. Lo stadio insieme alla Fiesole deve cercare di spingerci, darci quella mano e quella grandissima voglia di ottenere il risultato che soltanto a Firenze si sente. Tutti insieme dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo per la classifica, per dare continuità e per chiudere un anno spettacolare tra record, risultati e tanti obiettivi raggiunti. E’ l’ultima partita di un’annata strepitosa e vogliamo concluderla nel migliore dei modi".

Alessandro Latini