I tifosi: dal Galles in arrivo 150 irriducibili. Sfida per pochi: in 10mila al Franchi

La giornata dal punto di vista climatico sarà complicata e convincere gli indecisi a recarsi al Franchi sarà ancor più difficile con la pioggia che scenderà oggi su Firenze. Fiorentina-The New Saints, gara che coincide con il debutto in Conference della squadra di Palladino, non avrà la cornice di pubblico delle grandi occasioni. Di partenza il cantiere del Franchi non lo consente a prescindere, ma in linea generale le gare europee degli ultimi due anni non sono state particolarmente frequentate almeno nelle prime fasi.

Stasera allo stadio ci saranno circa 10.000 spettatori, tra chi ha scelto di acquistare il mini abbonamento con le tre partite interne del girone (The New Saints, Pafos e Lask) e chi ha acquistato il biglietto per la singola gara. Dal Galles sono invece in arrivo 150 tifosi. Occasione imperdibile una visita nel centro di Firenze prima di recarsi al Franchi per un appuntamento con la storia. Stavolta - e questo aspetto potrebbe leggermente incrementare la vendita dei tagliandi - non è prevista alcuna diretta televisiva in chiaro. La partita sarà visibile soltanto sui canali a pagamento di Sky Sport, con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento tecnico dell’ex viola Massimo Gobbi.

Alessandro Latini