I tifosi. La Lazio tira, caccia al biglietto

Quattro giorni a Fiorentina-Lazio. Il Franchi si prepara a spingere la squadra, che dovrà provare a ottenere i tre punti in una sfida (tutt’altro che semplice) che attualmente rappresenta uno scontro diretto tra due squadre molto vicine in classifica, al di là di come finirà Torino-Lazio di questa sera. Con il passare delle ore cambia anche il numero di spettatori attesi al Franchi lunedì. Ad ora sono circa 21.000 i tifosi della Fiorentina attesi allo stadio, ma il dato è destinato a crescere nei prossimi giorni. I biglietti sono in vendita da tre giorni e saranno a disposizione fino al fischio d’inizio della partita. Diverse tariffe vantaggiose.

La Curva Ferrovia sarà chiusa per i lavori di restyling del Franchi.

Alessandro Guetta