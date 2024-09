I tifosi. Maxi-esodo viola: trasferta per 4 mila. Guida pratica alla "Motorinata»

Alla fine la sensazione è che il colpo d’occhio sarà quello di un Castellani (quasi) diviso a metà. Anche in queste ultime ore il numero dei biglietti acquistati dai tifosi della Fiorentina per il derby di domenica contro l’Empoli ha continuato a lievitare e dunque, a conti fatti, saranno in tutto 3.900 i sostenitori viola presenti allo stadio, tra coloro che siederanno nel curvino riservato agli ospiti (andato esaurito in nemmeno 24 ore dalla messa in vendita dei tagliandi) più altri 700 tickets staccati in tribuna laterale sud che hanno fatto registrare il sold-out ieri.

La conferma arriva anche dalla partecipazione in massa che riguarderà la "motorinata" promossa dalla Curva Fiesole, che peraltro potrà beneficiare anche di un meteo favorevole (domenica splenderà il sole): difficile per adesso fare delle stime eppure il sentore è che saranno almeno mille i mezzi a due ruote che si ritroveranno domenica alle 15.30 presso il parcheggio della Coop di Ponte a Greve per poi spostarsi via Fi-Pi-Li ad Empoli. Il goliardico corteo, già inscenato nel 1986 e nel 1998, non sarà però lasciato al caso: davanti e in coda al torpedone ci saranno infatti due auto della polizia, che tuteleranno i partecipanti. Al termine del match, invece, nessuna marcia organizzata: ognuno potrà far ritorno a casa nei tempi che preferirà.

