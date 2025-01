I tifosi. Tutti al Franchi: prevendita verso quota 22 mila

Sarà una cornice di pubblico degna di una super sfida quella che caratterizzerà domani lo stadio Franchi. A poco più di 24 ore dall’inizio del match contro il Napoli sono circa 20mila i biglietti che sono stati staccati per il primo appuntamento del 2025 a Campo di Marte. Un numero destinato a salire in fretta e che, nelle speranze della Fiorentina, potrebbe arrivare a sfiorare quota 22mila.

Al momento restano tagliandi in vendita in tutti i settori, ad eccezione del parterre di Maratona: destinati ad andare in fumo quelli del parterre di tribuna, mentre una disponibilità più ampia c’è un po’ in tutte le altre zone (ad eccezione della Curva Ferrovia).

Il settore ospiti (250 posti) è andato esaurito subito e, per disposizioni del Cosp, non ospiterà tifosi azzurri residenti in Campania ma solo quelli che, in arrivo dalle altre regioni d’Italia, saranno dotati di fidelity card del Napoli. Disposto il divieto (dalle 14 alle 21:30 di sabato) della vendita di alcolici in tutti gli esercizi e le attività commerciali all’esterno dello stadio.

A.Gian.