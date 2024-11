I viola impegnati con le nazionali e il problema del centrocampista. Noie muscolari, Bove lascia l’U21

Dovevano essere otto, in realtà saranno sette i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Edoardo Bove ha lasciato il ritiro dell’Under 21 per un affaticamento muscolare che sarà da valutare al Viola Park ma che non preoccupa in vista della ripresa. In Under 21 resta Kayode (amichevoli con Francia e Ucraina il 15 e 19 novembre). Martinelli in Under 19 avrà 3 impegni con Montenegro, Bosnia e Grecia tra il 13 il 19 novembre.

Nel conto ci sono anche Kean e Comuzzo, impegnati in Nations League con la nazionale maggiore. Giovedì la sfida al Belgio, tre giorni più tardi quella alla Francia. Richardson torna a far parte del Marocco per le sfide contro Gabon (15 novembre) e Lesotho (18 novembre). Nations League anche per la Germania di Gosens, che se la vedrà sabato con la Bosnia e martedì 19 con l’Ungheria. Infine Pongracic, convocato a sorpresa dalla Croazia nonostante non sia ancora tornato in campo con la Fiorentina. La Croazia giocherà con Scozia e Portogallo (15 e 18 novembre).

Ale. La.