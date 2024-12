Il 2025 viola inizia così. Capodanno con i tifosi. E Folorunsho più vicino

Sarà un primo dell’anno all’insegna della Fiorentina per i tifosi che vorranno seguire l’allenamento della squadra di Palladino alle ore 14.30. Il club ha infatti deciso di aprire le porte del Franchi alla propria gente. I tifosi potranno accedere allo stadio dal Settore di Maratona a partire dalle ore 13.45. Sarà un modo per salutare insieme alla squadra l’anno nuovo e per cominciare a preparare la sfida di sabato contro il Napoli. Quando la sessione di calciomercato invernale sarà già iniziata. E la Fiorentina sembra voler sistemare in fretta un paio di ruoli. Al di là di Valentini (atteso nelle prossime ore), ieri si è scaldata la trattativa per Folorunsho perché il giocatore ha aperto al prestito. I viola si riserveranno un diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni di euro e questa è una situazione che può andare a dama a strettissimo giro di posta. E’ il centrocampista del Napoli quello individuato da settimane per sostituire Bove. In questa stagione alla corte di Conte ha trovato pochissimo spazio: per lui soltanto sei spezzoni in Serie A e una partita da titolare in Coppa Italia. Poco per un calciatore che al Verona aveva dimostrato di poter essere decisivo.

Movimenti anche in difesa, dove Quarta rimane sempre a un passo dal River Plate e dove si cerca anche una sistemazione per Biraghi. A rinforzare la difesa gigliata potrebbe invece arrivare Pablo Marì. Elemento che Palladino conosce e stima. Giocatore di certo non di primo piano, ma affidabile e al giusto prezzo. Il Monza per lasciarlo andare deve trovare prima il sostituto. Intanto ha cominciato a circolare anche il nome di Luiz Henrique, stella del Botafogo premiato come miglior giocatore della Coppa Libertadores. Esterno offensivo che può giocare a destra ma anche a sinistra. Classe 2001, profilo assolutamente interessante che costa già circa 20 milioni. La Fiorentina ha presentato la prima offerta per aprire la trattativa. Operazione non semplice ma sicuramente affascinante.

Alessandro Latini