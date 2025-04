Conference League, NK Celje-Fiorentina: dove vedere la partita. Probabili formazioni e orari tv

Firenze, 10 aprile 2025 – Se nella fase campionato per la Fiorentina non ci sono stati problemi per chiudere tra le prime otto e scongiurare il turno dei playoff, agli ottavi di finale di Conference League la squadra di Palladino non ha avuto vita facile contro il Panathinaikos.

L'andata, giocata lo scorso 6 marzo, è finita 3-2 per i greci, e solo al ritorno la squadra di Palladino ha centrato la qualificazione, ribaltando il risultato grazie a Mandragora, Gudmundsson e Kean tra il 12' e il 75', per poi chiudere con il brivido a seguito del rigore realizzato all'81' da Ioannidis. Ora di fronte a loro ci sarà l'NK Celje, squadra che ha strappato il pass per i playoff soltanto l'ultima giornata, grazie alla vittoria per 3-2 contro i The New Saints. A quel punto, gli sloveni hanno affrontato l'APOEL, pareggiando la gara di andata in casa e vincendo 2-0 al ritorno in trasferta, per poi scontrarsi con il Lugano agli ottavi di finale. La partita contro gli svizzeri è stata tutt'altro che scontata, tanto che sono stati i calci di rigore a decretare il passaggio del turno della squadra di Riera. Il teatro della sfida di domani sarà lo Stadio Z'dezele di Celje, mentre il ritorno si giocherà al Franchi.

La Fiorentina con un occhio al campionato

La gara di domani sarà fondamentale per partire bene e non dover fare gli straordinari tra una settimana, ma Palladino deve centellinare la forze anche in vista del rush finale del campionato di Serie A. Dopo le due ottime prove contro Juventus e Atalanta, la Fiorentina ha trovato un pareggio contro il Milan che gli ha lasciato l'amaro in bocca, dato che Kean e compagni si trovavano sul 2-0 e hanno subito la rimonta dei rossoneri. La classifica della massima serie italiana è cortissima: la viola, con 52 punti conquistati finora, si trova all'ottavo posto, ma a sole sei lunghezze dall'Atalanta terza. Per questo, Palladino dovrà essere bravo a dosare le forze della sua squadra sia per la sfida contro l'NK Celje che per il prossimo turno in campionato contro il Parma, in programma domenica alle 15.

Le probabili formazioni di NK Celje – Fiorentina

NK Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. All. Riera. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Dove vedere NK Celje – Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra NK Celje e Fiorentina sarà visibile dalle 21 di questa sera su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche su Sky Go e NOW.