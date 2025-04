Parisi: "Il gruppo è la nostra forza. Contento di essere rimasto alla Fiorentina"

Firenze, 9 aprile 2025 - Vigilia di quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, di scena sul campo del Celje per la sfida d'andata. Accanto a mister Palladino in conferenza stampa dalla Slovenia si è presentato Fabiano Parisi che nell'ultimo periodo ha trovato ampio spazio a causa dello stop di Gosens. Queste le parole dell'esterno ex Empoli, che parte dalla sua condizione fisica dopo la dispendiosa gara di Milano. "Ho preso un bel colpo alla caviglia, ma è stata curata bene. Sono a disposizione della squadra".

Come ha sfruttato l'occasione avuta?

"L'occasione prima o poi capita nella stagione. Siamo tutti giocatori forti e pronti quando il mister ci dà fiducia. Questa è la forza del gruppo. Stiamo tutti bene fisicamente, domani ci giochiamo una partita importante e daremo il massimo".

Sull'uscita del procuratore che voleva portarla via a gennaio…

"Andate a parlare con lui, sono un suo assistito ma quelle parole le ha dette lui con le sue motivazioni. Io sono contento di indossare questa maglia e darò sempre il massimo. La fiducia del mister è importante, prima di tutto viene il gruppo e dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Convinto di rimanere a Firenze?

"Sono contento di essere rimasto alla Fiorentina. Nel mercato si dicono tante cose, io sono sempre stato determinato nel rimanere qui e cercherò sempre di rimanere a Firenze".

Come si passa dagli 80.000 di San Siro ai 13.000 di Celje?

"80.000 persone ti possono far fare una corsa in più, ma per farla serve una motivazione interna altrimenti non la fai. Lotteremo fino alla fine anche su questo campo".

A San Siro la sua miglior partita?

"Tutta la squadra ha fatto una grandissima partita. Io so che posso migliorare negli ultimi metri, il mister me lo dice sempre per quanto riguarda assist e gol. La partita di Milano è un punto di partenza, conosco le mie potenzialità, sono giovane e consapevole di quello che faccio. Ancora non sono al massimo ma giocando posso arrivarci".

Avete la pressione di vincere la coppa?

"Le pressioni tolgono energie, è giusto non averle. Siamo consapevoli di essere la Fiorentina, ragioniamo partita dopo partita. Abbiamo il sogno di vincere, alla fine però vince una squadra sola. Siamo convinti e siamo un gran gruppo, continuiamo così".