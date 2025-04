Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cagliari, 21 aprile 2025 – Con il recupero di due titolari importanti (Dodo e Gosens) e un rebus in porta (De Gea non è al meglio, Terracciano è pronto) la Fiorentina gioca a Cagliari una gara delicata e (sulla carta) complicata nel cammino verso un piazzamento europeo.

Fischio d’inizio alle 15, diretta tv su Dazn.

Per proseguire nel cammino, i viola devono superare le difficoltà che di solito incontrano contro le “piccole” e devono battere la squadra di Nicola che cerca punti salvezza. Per far questo poco spazio al turnover, a parte Adli che probabilmente potrebbe far rifiatare Cataldi. In avanti dovrebbe essere riconfermata la coppia Kean-Gudmundsson, con la possibilità eventualmente di un utilizzo di Beltran al posto dell’islandese. Palladino,comunque, non intende stravolgere la formazione che, pareggiando 2-2 con il Celje, ha conquistato la semifinale di Conference League.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola, Piccoli. Allenatore. Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: il signor Marinelli di Tivoli