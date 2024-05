Il bomber dei biancorossi. Cinque gol contro l’Aston Villa. El Kaaby, eroe all’improvviso

All’improvviso è diventato un eroe. Forse non per caso ma poco ci manca. Ayoub El Kaabi è l’uomo che dovrà temere la difesa della Fiorentina. In 180 minuti ha fatto 5 gol all’Aston Villa. In realtà è tutto l’anno che segna: 32 gol stagionali in 46 partite. Dieci soltanto in Conference (di cui è capocannoniere). Trentanni, carriera totalmente di secondo piano: Racing Casablanca, Berkane, poi una parentesi in Cina, il ritorno in Marocco e l’approdo in Turchia. In Grecia ha trovato la sua dimensione.

Ale. La.