Il brasiliano in campo nella vittoria show dei ragazzi di Galloppa. Primavera con Dodo, manita al Bologna

FIORENTINA

5

BOLOGNA

0

FIORENTINA: Tognetti; Dodo (60’ Biagetti), Baroncelli, Romani (72’ Sadotti), Fortini; Vitolo, Ievoli (72’ Gudelevicius); Sene (83’ Spaggiari), Rubino, Caprini; Braschi (72’ Balbo). All. Galloppa

BOLOGNA: Bagnolini; Carretti, Svoboda, Diop, Nezirevic; Lai (70’ Hodzic), Byar, Menegazzo(83’ Zilio); Tonin (70’ Idaro), Mangiameli (60’ Ebone), Ravaglioli (60’ Mercier). All. Magnani

Arbitro: Gavini di Aprilia

Reti: 56’ Braschi, 59’ Vitolo, 69’ Caprini, 82’ rig. Sene, 91’ Rubino

Note: espulsi Neziervic al 58’ e Diop all’81’

Ci ha messo lo zampino anche Dodo, 155 giorni dopo la sua ultima partita, sul rotondo successo (5-0) ottenuto dalla Primavera sul Bologna nel posticipo della 23ª giornata. Al Viola Park la formazione rossoblù è durata un tempo prima di essere sommersa dalle reti di Rubino e soci, nel corso di una ripresa in cui i toscani sono stati bravi a mettere la freccia sbloccando una gara dove l’avvio dell’azione del primo gol è arrivata dai piedi del brasiliano "prestato" all’Under 19 dopo cinque mesi di inattività e in campo per un’ora. A complicare le cose per gli emiliani, freschi di cambio di allenatore, ci hanno pensato anche le espulsioni di Neziervic e Diop.

Andrea Giannattasio