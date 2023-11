Il cambio forzato di fascia e gli errori commessi. Destro suo malgrado. La corsa contromano del pendolino Parisi

Il calvario di Fabiano Parisi (forse) è finito. Intendiamoci, c’è di peggio nella vita che giocare da terzino contromano, ma un talento come il suo non merita di essere spesso decisivo in negativo. Premessa. Vincenzo Italiano ha grandissima stima del ‘Pendolino di Serino’. Dopo queste settimane complicate a solcare la fascia destra ancora di più. Può essere un paradosso, ma chi conosce bene il tecnico della Fiorentina sa quanto apprezzi la duttilità e la volontà dell’ex Empoli, che in emergenza totale non ha battuto ciglio ed ha traslocato su una fascia che in carriera non ha mai conosciuto. Fine premessa.

I risultati in alcuni casi sono stati apprezzabili, quando però il livello degli avversari si è alzato ha palesato grandi e comprensibili difficoltà. Dei cinque rigori fischiati contro la Fiorentina ne ha causati ben tre. A Napoli, contro il Bologna e sabato sera, in quella che è stata l’azione simbolo del dover giocare sul piede debole. Ma anche contro la Juventus, nell’occasione del gol partita di Miretti, Kostic ebbe vita facile nel duello. Quattro indizi più che sufficienti per fare una prova. E questo conto della serva, probabilmente anche ingiusto, non è certo per gettare la croce addosso a Parisi. Anzi.

Lì sulla sulla destra la Fiorentina ha pagato dazio alla buona sorte oltre misura. Prima il grave infortunio di Dodo, operato al legamento crociato del ginocchio a fine settembre, poi la brutta distorsione alla caviglia di Kayode. Che sembrava niente, ma ridendo e scherzando lo ha tenuto fuori un mese. Adesso - dicevamo - il calvario di Parisi sembra poter finire. ‘Kayo’ è tornato in gruppo e punta il Genk per giocare titolare. Ovvio che non potrà giocarle tutte, ma intanto è un bell’aiuto. Dodo ne avrà ancora per un po’, anche se a giudicare dalla sua corsa mostrata sui social il recupero sta procedendo bene. E poi in soccorso potrà pure venire il mercato di gennaio (i dirigenti hanno escluso la possibilità di ricorrere a uno svincolato).

Molto dipenderà appunto dal recupero del brasiliano, ma una volta superate le prossime otto partite che porteranno all’anno nuovo, un’eventuale pezza potrà anche essere messa dalla società. Per buona pace di Fabiano, che potrà tornare sulla sua corsia mancina, a caccia di una maglia per il prossimo Europeo.

Alessandro Latini