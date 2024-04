Il campionato. Domenica la Juve. Ultima chiamata per la zona Europa

Dalla notte di coppa Italia a quella della super-sfida di domenica sera, a Torino (ore 20.45), a casa della Juventus. La Fiorentina tornerà in campo contro i bianconeri per quella che – concretamente – sarà l’ultimissima occasione per rimanere aggrappata al treno che porta all’Europa della prossima stagione. Europa che in ogni caso, difficilmente potrà essere il gradino superiore alla Conference League, dove la Fiorentina corre già da due stagioni.

E la gara fra la Juventus e la Fiorentinarappresenta comunque l’ennesimo incrocio pericoloso contro i due ex, Chiesa e Vlahovic, che proprio in occasione della copppa Italia, nel turno dell’altra sera contro la Lazio, sono tornati a segnare in coppia e a riportare la Juve sulla strada della vittoria. Dopo la sfida di Torino, trasferta di Conference per la Fiorentina che giovedì 11 giocherà a casa del Viktoria Plzen.