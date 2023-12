Il caso coppa d’africa. L’Angola aspetta Nzola ma lui non parte. Entro mercoledì la risposta definitiva

Mentre Kouame è partito ieri per rispondere alla convocazione della Costa D’Avorio, in casa Fiorentina il rebus Nzola rimane tale. L’attaccante ha già fatto sapere di non voler rispondere alla convocazione dell’Angola per la Coppa d’Africa e di voler continuare a lavorare con la squadra, con l’obiettivo di giocarsi - fra le altre cose - la Supercoppa a Riad. La diplomazia viola è al lavoro per far sì che venga tolto dai convocati (c’è tempo fino al 3 gennaio) in modo che l’attaccante non vada incontro ad alcuna conseguenza disciplinare. Il club è fiducioso di poterlo tenere a Firenze. Quello di Nzola non è il primo caso fra i calciatori convocati, ma che resteranno a disposizione dei club per loro volontà.

Ale. La.