Il centrale e il ds. Autocritica Quarta:: "Approccio errato». Pradè: "Nottataccia»

"Non abbiamo affrontato la gara con l’approccio giusto, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Sapevamo che se perdevamo oggi si diceva che avevamo sottovalutato l’Empoli ma in realtà non l’abbiamo fatto. Oggi non è stata la nostra serata, dobbiamo ripartire fin dalla gara di giovedì prossimo". Lo ha detto a Sky Lucas Quarta. "L’Empoli è stato bravo a chiudere il campo e poi ripartire, oggi gli è andata bene e noi ne abbiamo pagato le conseguenze - ha aggiunto Quarta-. Sappiamo che dobbiamo migliorare nella fase difensiva ma siamo una squadra che propone sempre, quindi dobbiamo migliorare sugli errori e dobbiamo rifarci fin dalla gara di Conference League". Il ds viola Daniele Pradè ha invece parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Nel secondo tempo loro sono arrivati una volta in porta e hanno fatto gol. Complimenti all’Empoli, hanno fatto una partita incredibile. Andreazzoli

è un grande tecnico. Stanotte sarà una nottataccia e domani mattina ripartiamo. Dobbiamo esser bravi a metterci questa sconfitta alle spalle per ripartire immediatamente".