Il coach soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi che hanno fermato l’attacco micidiale di Udine. Caja: "Grande prova difensiva. Un plauso speciale a Freeman»

La difesa e il fattore PalaDozza: la Fortitudo batte anche Udine davanti al proprio pubblico e vede molto più vicina la Final Four di Coppa Italia, essendo ora anche regina solitaria con il ko di Forlì. "Avevamo di fronte un avversario di alto livello, di cui conoscevamo il valore, c’era bisogno di grande partita e i ragazzi l’hanno fatta – sottolinea coach Attilio Caja – Benissimo l’approccio, ma anche la tecnica di esecuzione; i ragazzi si sono applicati concedendo loro pochi canestri facili e creando grandi difficoltà al loro attacco".

Una difesa Fortitudo che ha fermato il migliore attacco del girone.

"E’ forse la migliore prestazione dell’anno sicuramente, visto il valore dell’avversaria, a livello difensivo". Una citazione poi il coach biancoblù la dedica in particolare a Freeman.

"Ha dominato a livello difensivo e a rimbalzo e quando lo abbiamo chiamato in causa in attacco è stato sempre presente". Poi Caja parla della partita.

"I quattro falli di Aradori potevano penalizzarci, invece con la difesa l’abbiamo girata a nostro favore. Tanti dati statistici, i nostri rimbalzi 48 di cui 16 in attacco, gli assist 19, le loro palle perse 17 confermano il trend della partita". Caja non parla della Final Four di Coppa Italia, ma del lavoro da fare.

"Abbiamo tre trasferte difficili su quattro partite. Morgillo? Ci ha dato una mano, deve continuare così, La squadra non era stanca, quando si lavora bene in settimana e si fa la vita da atleta la domenica poi ci si fa trovare pronti".

