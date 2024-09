Il Colpo di Mezzanotte - Cinque esuberi, il caso Amrabat e l'idea Baturina

Firenze, 29 agosto 2024 - Ultimi due giorni di mercato, con la Fiorentina che ancora deve risolvere diverse situazioni. Per una volta partiamo dalle eventuali uscite. Intanto Brekalo. L'Empoli continua a sperare di strappare un prestito a condizioni favorevoli, così come il Venezia si è detto interessato. L'inserimento del Maiorca può però sbaragliare la concorrenza: si tratta per un prestito con diritto di riscatto. Occhio anche a Barak, rimasto fuori dai convocati per la sfida di questa sera per chiari motivi di mercato. Per lui si è fatto vivo il Cagliari, che però nel frattempo ha preso Gaetano dal Napoli. Può darsi che per Barak si aprano altre possibilità. In attesa di una nuova sistemazione anche Infantino: si cerca un prestito in Serie B, se non si dovesse trovare la soluzione giusta potrebbe anche rimanere fino a gennaio. Diverso il discorso di Christensen, il cui ingaggio è più pesante e ormai la sua assenza dai convocati è una costante. Una soluzione andrà trovata. Anche per Sabiri, seppur per il suo eventuale approdo in Arabia Saudita ci sia tempo fino al 6 ottobre. Infine Ikoné: attende news dalla Premier, ma Wolverhampton e Leicester non hanno ancora affondato. E poi il mercato in entrata, anche se lo slot del centrocampista è legato a doppio filo alla vicenda Amrabat. Il Fenerbahce ha presentato un'offerta importante vicina ai 15 milioni, la Fiorentina ne vuole circa 18. Il club di Mourinho rimane in vantaggio nella corsa a Sofyan, anche se nelle ultime ore si sarebbe inserito pure l'Atletico Madrid, reduce da un mercato faraonico e deciso a regalare un incontrista a Simeone. L'offerta dei Colchoneros è attesa per la giornata di oggi. Nel caso in cui alla fine il marocchino dovesse salutare, la Fiorentina avrebbe l'esigenza di prendere un sostituto. E visti i tempi che cominciano a stringere, Pradè dovrebbe già averlo in mano. Imbastire dal niente una trattativa da oggi - o peggio domani - sarebbe di fatto impossibile. Infine la suggestione Baturina, stellina classe 2003 della Dinamo Zagabria. Siamo fermi a un'offerta di 14 milioni di euro più bonus da parte dei viola a fronte di una richiesta di 20 che pare poco trattabile. Il talento croato piace molto non solo alla Fiorentina. Su di lui tante squadre, quella con i viola pare ben avviata anche se ormai il tempo stringe. Alessandro Latini