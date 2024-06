Fiorentina, il colpo di Mezzanotte. Si delinea il primo acquisto a centrocampo: tentazione Icardi

Firenze 6 giugno 2024 - Giorni di lavoro intenso al Viola Park, dove si sta programmando la nuova stagione insieme a Raffaele Palladino. Daniele Pradè e il nuovo tecnico della Fiorentina stanno gettando le basi della nuova stagione in questi giorni. Anche oggi le riunioni continueranno, poi il tecnico campano si godrà qualche giorno di relax, mentre il ds gigliato comincerà una serie di nuovi incontri.

In primis, però, ci sono da valutare i calciatori della rosa e quelli che - in qualche modo - potrebbero rientrarci. Il riferimento è a quei giocatori in scadenza di contratto, ma ai quali Pradè non ha chiuso totalmente la porta. Anzi. I colloqui con Palladino saranno decisivi in tal senso, anche perché sono tutti concentrati lì in mezzo al campo, dove in assenza di rinnovi si dovrà procedere con una mezza rivoluzione. Jack Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan. Situazioni diverse e ben note. Lasciandoli andare via tutti e tre si aprirebbe una voragine in mezzo al campo da colmare a suon di milioni. Bonaventura rappresenta un pezzo di cuore per i tifosi viola, Castrovilli una scommessa che per tanti varrebbe ancora la pena di fare. Duncan può rappresentare il 'manovale' di riserva che nel centrocampo di Palladino c'è sempre stato al fianco di Pessina. Ci ha giocato Gagliardini in quella posizione, Bondo nella seconda parte di stagione. Le prime scelte sono queste, nei prossimi giorni ci saranno anche una serie di incontri con gli agenti per capire le possibilità concrete di arrivare alle firme. Vedremo. Chiaro che nelle riunioni in corso al Viola Park si parli già anche di strategie di mercato in entrata. Palladino dovrà in primis chiarire la sua idea tattica e per quello che si è capito ha in testa un'idea di sistema di gioco variabile che necessita dei calciatori giusti. Primo bivio della sua esperienza a Firenze è sulla difesa: provare a cambiare le abitudini della Fiorentina passando a tre, oppure proseguire nel solco della linea a quattro? Valutazione che porterà anche i primi nomi. Non per niente l'unico uscito in difesa è quello di Dossena del Cagliari, capace di giocare a tre e pure a quattro. Nei prossimi giorni torneremo a parlare del centravanti, che dovrà essere la ciliegina sulla torta del mercato viola. Il dopo Vlahovic non ha soddisfatto, Pradè lo sa e questa volta il 9 non lo può sbagliare. Il nome di Pinamonti non scalda la piazza. C'è già un partito pro Icardi. Oggi una tentazione. Nei prossimi giorni chissà.

Intanto la prima trattativa concreta è con il Frosinone. Marco Brescianini è un calciatore che piace da tempo alla Fiorentina e avrebbe avuto anche il gradimento di Palladino. Daniele Pradè ha passato la serata in Umbria per la cerimonia del Golden Boy. Presente anche Angelozzi, ds del club ciociaro appena retrocesso in B. Per il centrocampista scuola Milan la Fiorentina è disposta a mettere sul tavolo subito 8 milioni di euro. Centrocampista molto interessante classe 2000, 4 gol nella scorsa Serie A. Il Frosinone ne chiede 12, ma a metà strada si può chiudere. Alessandro Latini