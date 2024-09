Il Colpo di Mezzanotte - Stop Kostic, c'è Adli in mediana. Nomi nuovi: Moreno e Gosens

Firenze, 27 agosto 2024 - Kostic? No grazie. Quando sembrava in dirittura d'arrivo la trattativa per l'esterno serbo, la Fiorentina ha fatto saltare tutto in aria. La notizia della giornata è questa. Arrivata intorno all'ora di cena. Mentre sembrava a un passo dal diventare un calciatore della Fiorentina il club viola ha fatto sapere informalmente di non essere interessato all'esterno serbo della Juventus. Da capire se Pradè e Goretti abbiano cambiato strategia o se sia stato lo stesso Kostic a non essere convinto dell'approdo in viola. Ma a questo punto poco cambia, resta da capire chi possa arrivare come esterno offensivo alla corte di Palladino. Per il centrocampo è stato certificato un nome nuovo che risponde a Yacine Adli, francese di origini algerine del Milan che può ricoprire almeno un paio di ruoli a cavallo della linea mediana. Il classe 2000 è entrato nei radar nell'ultima settimana, fa parte degli esuberi rossoneri. Anche questa operazione pare impostata in prestito con obbligo condizionato pari a 14 milioni. Può essere un'idea low cost da ultimi giorni d'agosto. In difesa resta forte la candidatura di Andrea Carboni, difensore del Monza per il quale si sono registrati contatti nelle ultime ore anche con gli agenti. Palladino ha bisogno di un elemento che conosca bene la difesa a tre e possa inserirsi da subito nelle rotazioni della difesa viola. Averlo avuto lo scorso anno alle sue dipendenze ha fatto pendere la bilancia della scelta verso il difensore sardo. Vedremo se Pradè riuscirà a imbastire un'altra trattativa con il Monza dopo quella per Colpani.

In serata un paio di nuovi nomi accostati alla Fiorentina. Il difensore argentino classe 2003 Matias Moreno, del Belgrano, e Robin Gosens, esterno sinistro ex Atalanta, al momento all'Union Berlino. Potrebbe essere lui il calciatore preferito al posto di Kostic. Per Moreno la Fiorentina ha offerto 4 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato molto anche di uscite. Partiamo da Kayode. Difficile che la Fiorentina possa privarsene ora, anche se in sede sarebbe arrivata un'offerta di prestito con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni di euro da parte del Brentford. Sicuramente qualche riflessione sarà fatta ma l'orientamento è quello di tenere l'esterno a Firenze. Troppo tardi per prendere un sostituto e al di là del valore del giocatore sarebbe un brutto segnale alla piazza la sua cessione, dopo quella di Gonzalez. Mentre si aspetta invece di ratificare l'addio di Jonathan Ikoné, con il Wolverhampton in vantaggio sul Leicester. La Fiorentina spera di strappare un obbligo di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. Vedremo, l'esterno francese è rimasto fuori dalla sfida contro il Venezia (ufficialmente per un affaticamento muscolare) dopo la non buona prova contro la Puskas Akademia. Alessandro Latini