Il difensore e il ds. Kayode e Prade sono d’accordo:: "Tanto rammarico»

Confermato e ancora titolare sulla destra. Michael Kayode continua la sua crescita. L’esterno gigliato prende la parola al termine della battaglia con i granata. "Speravamo di portare a casa la vittoria, ma il Torino è un grande avversario che non ti fa giocare, in ogni caso l’importante era tornare a Firenze con qualche punto. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, non era facile perché loro pur essendo in dieci si sono chiusi bene".

Settimana da sogno, con il primo gol in Serie A contro la Lazio. Ieri sera una sfida più fisica. "La partita l’ho vissuta bene, in alcuni aspetti potevo fare molto meglio, ma per stavolta va bene così".

Nel dopo gara parla anche Daniele Pradè. "C’è rammarico, potevamo vincere in superiorità numerica. Ogni partita contro di loro però sembra una fotocopia, sono tutte gare sporche, battaglie fisiche. Ci prendiamo il punto e proseguiamo la striscia positiva. Adesso però ci dobbiamo far trovare tutti pronti per le prossime partite. Recuperiamo Dodo, Castrovilli è quasi a posto. Quarta tornerà domani e a breve anche Kouame".

Alessandro Latini