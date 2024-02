Il finale più amaro. "Tutti sotto la curva». Confronto con i tifosi

L’istantanea finale racconta di una Fiorentina stretta sotto il settore ospiti. Gli oltre 1.600 tifosi arrivati da Firenze hanno voluto ancora una volta spronare i gigliati. In scena una sorta di secondo tempo dell’incontro di sabato scorso tra squadra e ultras. L’obiettivo è comune: il patto deve portare tutto l’ambiente fuori dal periodo di difficoltà. Timidi applausi dei calciatori prima di imboccare la via degli spogliatoi. Dove Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta. Nella notte del Dall’Ara la supremazia del Bologna è stata netta.

"Bravi loro, in questo momento stanno bene. Giocano con qualità. Ci abbiamo provato in tutti in modi a sporcare qualche pallone. Era un recupero, si poteva aggiungere punti alla nostra classifica. Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo, ancora la strada è lunga". L’analisi è lucida, anche se poi non è uscita fuori la partita che aveva immaginato la Fiorentina. "Volevamo togliere il palleggio in tutte le zone del campo e avere Arthur da play dopo la riconquista del pallone. Li volevamo costringere a lavorare uno contro uno per lasciarci la superiorità sui centrali. Nella ripresa abbiamo rimesso Beltran con Belotti, Nzola e Ikoné. In tre-quattro situazioni potevamo far male".

Lezione di tattica da parte di Italiano, che poi si sofferma sui singoli. "Gonzalez aveva 70’, Arthur è al 40%, Belotti è arrivato da dieci giorni. Non basta solo una partita per dire se una squadra sia o meno guarita. Ci sono giocatori importanti che devono crescere ancora di condizione". Chiosa sulla direzione arbitrale di Chiffi, non richiamato dal Var nel primo tempo per un possibile calcio di rigore in favore della Fiorentina. "L’arbitro dice di aver visto un fallo di Belotti prima dell’intervento su Nico. Ha fischiato prima e dunque si è annullato tutto: il fallo su Gonzalez comunque era netto e da rigore, l’arbitro me lo ha confermato di persona".