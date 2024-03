Il "fiorentino» Spalletti. "Ha fatto di più lui che altri in una vita»

"Siamo vicini alla famiglia di Barone, alla Fiorentina, al presidente Commisso. Sappiamo che valore perdiamo nel nostro sport. Ha influenzato più il calcio lui in questi cinque anni che tanti altri in una vita". Lo ha detto al sito della Figc il ct dell’Italia Luciano Spalletti dagli Stati Uniti. Spalletti ha poi aggiunto: "Lo conferma anche il suo amore per il calcio, la Fiorentina e la Nazionale. Mi raccontava Gravina che quando gli ha donato la maglia della Nazionale con il suo nome dietro si è messo quasi a piangere per l’emozione. Quando abbiamo avuto bisogno della Fiorentina come per il preparatore dei portieri Marco Savorani, portato nel mio staff, la Fiorentina è stata entusiasta di vedere un pezzo della loro squadra dentro la Nazionale. Una perdita importantissima per il futuro dello sport e del calcio".