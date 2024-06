Il futuro. Arriva Tarantino. Giovane attaccante dell’Ascoli Primavera

Il primo acquisto estivo della Fiorentina riguarda un giovane attaccante. Daniele Pradè ha messo le mani su Jacopo Tarantino, centravanti mancino classe 2005 in arrivo dall’Ascoli. Il baby bomber è reduce da una stagione importante, con 14 gol messi a segno nel campionato Primavera 2 e tre presenze in prima squadra in Serie B.

Romano, l’Ascoli lo ha prelevato dalla Roma la scorsa estate, che non ha creduto nelle sue qualità. Il prossimo anno nel campionato Primavera potranno giocare calciatori under 20 (quest’anno il limite era per gli under 19) e Tarantino sarà il nuovo centravanti della Primavera gigliata allenata da mister Galloppa. In attesa dell’attaccante per la prima squadra, la Fiorentina intanto ha messo un piccolo tassello per il futuro.

Ale. La.