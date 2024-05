Il Gallo e il gol ritrovato. Belotti si gode la rete: "Ora vogliamo Atene»

"Sappiamo tutti quanto era importante questa partita perchè il sogno di tutti è arrivare ad Atene. So che i miei gol sono importanti per la squadra e quindi quando la butto dentro è una soddisfazione per me e per i miei compagni". Lo ha detto Andrea Belotti autore del momentaneo 2-1 della Fiorentina. "Se avessi fatto il tre a uno sarebbe cambiata. Cerco di essere un professionista e sulla occasione che poi porta al due a due potevo essere più preciso. Giochiamo in modo particolare, offensivo, all’inizio ho dovuto conoscere le idee tattiche del mister, ci è voluto tempo, ora è tanto che proviamo in settimana e quindi mi trovo meglio".