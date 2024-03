Il giovedì della Conference. C’è il Maccabi: Fiesole e Atf, no alle restrizioni

Firenze viaggia spedita verso un paio di giorni da bollino rosso per ciò che riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico. La sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa (ritorno degli ottavi di Conference League) è da giorni al centro dell’attenzione.

Note le disposizioni date dal Ministero dell’Interno. Ad esempio non si potrà accedere all’impianto dopo le 18.15. E proprio questa misura è stata ieri oggetto di un comunicato dell’ATF che ne ha chiesta la rimozione: "La decisione di chiudere giovedì gli accessi dello stadio Artemio Franchi alle ore 18.15 assunta da chi sovrintende all’ordine pubblico per la gara contro il Maccabi Haifa, denota certamente scarsa attenzione alle esigenze del pubblico di Firenze. Lungi dal voler entrare in argomenti di geopolitica, pur comprendendo la delicata situazione che una partita come quella contro una squadra di Israele determina, penalizzare però qualcuno a scapito di altri".

Dentro lo stadio non si potrà entrare con zaini, borse e powerbank. Inoltre resteranno vuoti per sicurezza tutti i Parterre intorno al campo. Insomma, un giovedì di Conference molto diverso dal trend di una serata da sfida europea.

In serata è arrivato il messaggio della Curva Fiesole con un comunicato nel quale si chiede lo stop alle restrizioni in vista del match. "Come tutti sanno – si legge nel comunicato – , la Curva Fiesole non è un luogo per promuovere idee politiche. Ogni tifoso ha il proprio credo e il rispetto reciproco è sempre stato una legge da seguire".

Però "la sorte ci ha messo davanti una squadra che viene da un paese che si dice “in guerra”, ma che in realtà sta massacrando una popolazione civile, inerme".

