Il libro presentato a Coverciano, presente anche il ct Spalletti. Il ricavato sarà una raccolta fondi per solidarietà. ’Calcio invenzione infinita’, il pallone secondo Viani e Picchi

È stato presentato ieri nell’aula magna del centro tecnico di Coverciano il libro "Calcio invenzione infinita", un volume di rilievo storico-enciclopedico che rappresenta un omaggio al calcio attraverso le idee, i gesti, le tattiche e le intuizioni dei suoi innumerevoli interpreti. Quattro anni di lavoro e di ricerca, 766 pagine, 161 capitoli, oltre 650 fotografie e sezioni arricchite con un QR code per accedere ad un’ampia selezione di video, per un’opera che ha finalità benefiche. Presenti i due autori, Sandro Picchi e Marco Viani, ma anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani, alcuni ex giocatori della Fiorentina (come Claudio Merlo, Moreno Roggi, Lorenzo Amoruso) e tante altre personalità legate al calcio, allo sport, a Firenze e al giornalismo. Anche il ct della Nazionale, Spalletti ha voluto rivolgere di persona un saluto ai due autori e a tutti i presenti. I ricavi andranno a finanziare una raccolta fondi per dotare i giovani atleti dell’ASD Fiorenza Wheelchair Hockey di un pulmino per le trasferte. "Conoscere il calcio in ogni suo sviluppo, in ogni sua storia, in ogni sua rivelazione, dalle sue origini ad oggi può solo aiutare ad essere migliori sportivi, atleti, allenatori, dirigenti, oltre che migliori cittadini, naturalmente", spiega Marco Viani. "Questo libro è frutto di una grande passione", ha sottolineato Matteo Marani. Nella stessa occasione Marco Viani ha presentato anche l’Associazione "Firenze con te" (organizzazione di volontariato), di cui è presidente. Un’associazione a favore delle persone più fragili. Il sito di riferimento è firenzeconte.org, il libro "Calcio invenzione infinita" può essere richiesto direttamente all’associazione.

Alessandro Guetta