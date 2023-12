Il lutto. Addio a Gigi Milan, leone di Ibrox

Un grande protagonista della storia della Fiorentina ci ha lasciato. Gigi Milan è scomparso all’età di 86 anni. Milan ha giocato a Firenze solo dal 1960 al 1962, ma è entrato nel cuore dei tifosi, avendo legato il suo nome a una stagione mitica per i colori viola, quel 1960-61 che vede i gigliati trionfare in Coppa delle Coppe (successo nella doppia finale contro i Rangers Glasgow) e in Coppa Italia (in finale vittoria sulla Lazio).

Mezz’ala con spiccate doti offensive, Milan ha un posto particolare nella storia gigliata, facendo parte dei “Leoni di Ibrox“, ovvero della squadra che espugna il difficile campo dei Rangers nella finale di andata di Coppa delle Coppe. Il 17 maggio 1961 i viola giganteggiano trascinati da Kurt Hamrin e, soprattutto, da uno scatenato Gigi Milan che segna al 12’ del primo tempo (assist di Petris) e raddoppia all’88’ con un gran tiro. Anche nel ritorno a Firenze c’è da soffrire: rete del solito Milan al 12’ (devia di petto un cross di Hamrin), poi il pari scozzese con Scott (14’ della ripresa) e al 39’ del secondo tempo Hamrin segna un grande gol dopo aver saltato quattro avversari.

Nello stesso anno, Milan va in gol anche nel successo in Coppa Italia: 4 reti di cui una nel 2-0 sulla Lazio in finale.

Come tanti ex viola Milan (nato in provincia di Venezia) aveva scelto di restare a Firenze una volta terminata la sua carriera. I funerali si terranno oggi alle 15.30 alla Chiesa dei Sette Santi a Firenze.

Roberto Davide Papini