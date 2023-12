Il match con i granata e i primati a portata di mano. Dal record di vittorie alla scalata di Italiano. Tre punti per la storia

Il 2023 resterà un anno indimenticabile, se non unico, nella storia viola. La vittoria in una delle due finali lo avrebbe ulteriormente impreziosito, al punto da collocarlo fra quelli essenziali dell’epopea gigliata. Dopo avere stabilito lo scorso giugno il primato in fatto di gare giocate in una sola stagione (60) ed aver eguagliato il record delle vittorie conseguite (29, come la Fiorentina di Montella nel 2013-14), la squadra di Italiano si appresta ad incidere a caratteri cubitali altri primati storici. Contro il Torino, infatti, i viola stabiliranno il nuovo record assoluto di gare ufficiali disputate nel corso di un anno solare, ben 64, superando le 58 del 2008 e del 2015.

Anche il numero dei gol fatti, sin qui 108, rappresenta già un record assoluto che potrebbe essere migliorato contro i granata. Il record precedente risaliva al 2015 con 101 reti. In caso di vittoria contro il Torino verrebbe stabilito anche il nuovo record assoluto di successi in un anno solare, primato comunque già eguagliato grazie alle 32 vittorie conseguite da gennaio, proprio come accadde nel 2015, con la differenza che, in quell’anno solare, i successi vennero ottenuti da Montella e Sousa, a differenza di quelli del 2023, conquistati tutti da Vincenzo Italiano (record assoluto). Come se non bastasse l’attuale tecnico viola, in caso di vittoria, raggiungerebbe De Sisti al settimo posto della graduatoria assoluta di gare ufficiali vinte da un allenatore della Fiorentina con 67 successi.

L’affermazione contro il Torino rappresenterebbe, poi, anche un sorpasso storico a livello dirigenziale della storia gigliata in quanto l’attuale direttore sportivo Pradè si porterebbe a quota 194 vittorie in gare ufficiali, grazie alle quali supererebbe le 193 di Corvino, collocandosi al secondo posto assoluto dietro a Luciano Giachetti, il ds che creò la Fiorentina del primo scudetto che primeggiò in Italia ed in Europa per diversi anni.

Roberto Vinciguerra