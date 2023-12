Il messaggio dei tifosi agli altri settori. La Fiesole ai ‘criticoni’: "Tutti uniti per vincere»

Prima della gara col Torino è comparso un comunicato della Curva Fiesole destinato alla Maratoma e alla Tribuna. Una sorta di appello, inequivocabile: "Riscontriamo purtroppo in altri settori dello stadio, come nei parterre di maratona e tribuna, un’attitudine che porta più a criticare i nostri giocatori piuttosto che a sostenerli. Riteniamo ciò controproducente e vorremmo che la stessa foga fosse impiegata nel supportare i nostri colori. Chiunque paga il biglietto è libero di contestare e/o dire la propria, chiediamo solo che ciò venga fatto a fine partita dopo aver sostenuto per 90 minuti. Per esigere il massimo dobbiamo averlo dato noi stessi: tutti iuniti con un solo obiettivo!".