Il notiziario dal Viola Park. L’allenamento e poi il viaggio. Bonaventura resta in dubbio

Pochissimo tempo a disposizione per metabolizzare la sconfitta di Verona, già dal tardo pomeriggio di domenica la Fiorentina ha iniziato a pensare alla prossima sfida, che sarà una delle più importanti della stagione. Domani alle 18.45 infatti i viola sfideranno il Bruges nello Jan Breydel Stadium. Biraghi e compagni arrivano a questa semifinale di ritorno di Conference League dopo la vittoria per 3-2 ottenuta all’andata, ma in Belgio troveranno un ambiente non semplice e una squadra che vorrà provare a ribaltare il risultato maturato al Franchi.

Ieri intanto la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park, gruppo diviso in due: lavoro defaticante per chi ha giocato tutta la partita di Verona, allenamento regolare per gli altri calciatori. Oggi i viola vivranno la vigilia di questa fondamentale sfida, dunque tutti gli appuntamenti classici che caratterizzano una trasferta europea. Rifinitura fissata per le ore 10.30 al Viola Park, poi la squadra partirà da Peretola intorno alle 14.30 con destinazione Bruges. Alle 19, nella sala stampa del Jan Breydel Stadium, ci sarà la conferenza di Mister Italiano e di un calciatore viola.

Il tecnico gigliato sta riflettendo sulla formazione da mandare in campo domani, probabilmente ha già alcune idee chiare ma su altri aspetti deve attendere delle risposte dal campo. È il caso di Bonaventura, che negli ultimi minuti di Hellas Verona-Fiorentina ha mostrato un problema fisico zoppicando vistosamente. La rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire meglio le sue condizioni.

Alessandro Guetta