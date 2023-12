Il personaggio. Barak, il peggio è alle spalle. E il ’suo’ mercato si allontana

Ha sofferto Antonin Barak. E tanto. Poi piano piano è tornato a sentirsi un giocatore. Percorso non facile, ma la ’scoppola’ presa in estate che si è trascinata a lungo lo aveva messo ai margini. La salute prima di tutto, poi la persona e quindi il giocatore. Non necessariamente in quest’ordine. Ovviamente c’è la privacy attorno al suo problema fisico e non sapremo mai cosa è veramente accaduto. A questo punto importa anche poco, perchè si è rimesso spalle il 72 e ha ripreso a giocare, crescendo gradualmente.

La prestazione a Monza è stata confortante e soprattutto ha dato a Vincenzo Italiano le risposte che voleva. L’assenza di Bonaventura ha di fatto quasi obbligato a buttarlo nella mischia, e l’ex Verona ha risposto al meglio. Condizione da migliorare, ma atteggiamento e voglia di fare sono stati più che positivi. Segnali importanti che hanno avuto anche l’effetto di allontanare possibili ipotesi di divorzio ventilate quando tutto sembrava diverso. Qualche sondaggio timido, alcuni approcci, ma sempre molto sfumati che davano però adito a opzioni diverse da Firenze No. Italiano non la pensava proprio così. Su Barak ha sempre contato ed era sicuro di poterlo recuperare alla causa viola. Aveva solo bisogno di mettere minuti nelle gambe e continuità di gioco. Certo la condizione migliore è ancora lontana, l’ottimismo che si respirà però è indicativo dei progressi fatti.

Per assurdo il problema al piede di Bonaventura ha accelerato il processo. Antonin di fatto è sempre stato il surrogato designato di Jack, ma le precarie condizioni di Barak avevano costretto il tecnico viola a rotazioni limitate e a Bonaventura un superlavoro, considerato che Infantino è ancora in rodaggio con il calcio italiano.

Barak lo scorso anno, soprattutto in Conference League, era stata l’arma in più, segnando cinque reti, di cui una pesantissima a Basilea nella semifinale di ritorno, spalancando le porte della finalissima. Per questo Italiano sta lavorando forte – come il giocatore – per recuperarlo. E, come detto, la prestazione di Monza è confortante.