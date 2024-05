Il personaggio. Beltran senza paura: "Il rigore pesava. Ma non ci pensavo»

Il decimo gol stagionale è quello decisamente più pesante. Lucas Beltran si prende la copertina di una serata magica per la Fiorentina. Il Vichingo ha trasformato un rigore pesante come un macigno. Visti i precedenti (non suoi, anzi, aveva tirato un rigore e lo aveva segnato) una certa apprensione c’era nell’aria. "In questi casi meno si pensa e meglio è perché pesava effettivamente quel pallone. E’ andata bene, siamo in finale. Nico? Mi ha chiesto se ero sicuro di batterlo, gli ho detto di sì e che mi sarebbe piaciuto tirarlo. Uno cerca sempre di sognare in grande, sono molto contento di essere in questo club, con tifosi caldi, una grande città e un grande centro sportivo. Sto benissimo a Firenze. L’obiettivo è rendere la Fiorentina sempre più grande".

Dall’incontro con Batistuta, sarà un caso, ha cominciato a segnare. "Vero, siamo usciti a cena con alcuni amici e mi ha dato qualche consiglio. Per me è un orgoglio vestire la maglia che è stata sua". Il cuore del gruppo stavolta ha fatto la differenza.

Alessandro Latini