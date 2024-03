Il personaggio: il gol contro la Roma e gli obiettivi personali. E Ranieri finì sul taccuino del ct Spalletti

Avrebbe sicuramente preferito festeggiarla in un modo migliore la sua quinta rete in maglia viola, quella che gli ha permesso – nella notte dolce-amara vissuta contro la Roma – di diventare il difensore italiano con più gol all’attivo in questa stagione tra i principali campionati europei, contando tutte le competizioni. Quello che sta vivendo Luca Ranieri resta, in ogni caso, un momento da incorniciare: sempre più leader della Fiorentina (fin qui il centrale ha messo insieme 2.341’, quarto giocatore di movimento più impiegato della rosa, contro i 1.240’ ottenuti in tutta la scorsa annata), quinto giocatore con più gol all’attivo della squadra - al pari di Nzola, che però di professione fa il centravanti - e, soprattutto, gli occhi sempre più addosso della Nazionale e del ct Spalletti, che anche domenica era seduto in tribuna al Franchi e si sarà certamente appuntato (di nuovo) il nome del classe ’99. Il sogno azzurro è più che possibile.

La sensazione, come per Kayode, è che per la prossima tornata di amichevoli dell’Italia (21 e 24 marzo negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador) anche lo spezzino possa finire tra i convocati del commissario tecnico, sempre alla ricerca di nuove soluzioni in difesa e, soprattutto, di elementi che possano tamponare le lacune più volte emerse in attacco. E con un rendimento così prolifico sotto porta, c’è da scommettere che la carta-Ranieri possa essere una delle più utili da giocarsi.

Andrea Giannattasio